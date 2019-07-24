Россия повезла второй полк С-400 в Китай

Москва спешит завершить сделки по самому популярному ЗРК в мире

Россия начала поставку второго полкового комплекта С-400 Китаю раньше срока. Как и в первый раз, зенитно-ракетную систему отправят морем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, предполагается задействовать не менее трех судов, которые будут выходить в море одно за другим с небольшим временным интервалом.

"Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике", – цитирует агентство источник.

Таким образом, поставки начались на несколько месяцев раньше положенного срока.Первый полковой комплект также отправили по морю в начале 2018 года, но тогда произошел неприятный инцидент. В проливе Ла-Манш корабли попали в сильный шторм, который повредил оборудование на одном из судов. Новые ракеты доставили в Китай только в мае 2018 года.