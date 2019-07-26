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"Абсолютная ложь": украинцы опозорились из-за российских танков

Фото: www.globallookpress.com
Соседи уверяют, что технике из РФ отказали в транзите по Дунаю

Киев вставил палки в колеса Москве. Точнее – ее танкам. Они не смогли попасть в Сербию из-за санкций, которые были введены на фоне ситуации на юго-востоке Незалежной, пишет украинское издание "Обозреватель".

Так, принципиальная Румыния якобы задержала корабли с техникой и конфисковала оружие РФ. Через Дунай не были отправлены 30 танков и столько же бронетранспортеров, на поставку которых Москва и Белград заключили контракт, передает местный телеканал Digi 24. Детали инцидента охотно растиражировали украинские СМИ.

В МИД Румынии отказ объяснили ТАСС ограничениями "с учетом действий РФ по дестабилизации положения на Украине, которое является частью внутреннего законодательства Румынии". Между тем в российском Минобороны опровергли заявление румынских коллег. Там заверили, что не посылали суда с военным грузом по Дунаю. 

"Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами – абсолютная ложь", – цитирует сообщение оборонного ведомства РИА "Новости".

В министерстве подчеркнули, что вся военная продукция РФ экспортируется законными способами.

А вот украинцы, не разобравшись, в чем дело, уже разнесли не соответствующую действительности новость. 

Ксения АНДРЕЕВА
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