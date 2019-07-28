В Ливии сбили ракетами два украинских Ил-76

Предварительно, есть погибший

Силы правительства национального согласия нанесли ракетный удар по аэропорту Аль-Джуфра, подконтрольному Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В результате атаки был сбит украинский транспортник Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Данные пока разнятся, так, Avia.pro передает, что самолетов могло быть два. Принадлежность Ил-76 пока не ясна. Avia.pro пишет, что это самолеты компании Alfa Air. Между тем в ЖЖ всплыла другая информация. Diana_mihailova пишет, что два Ил-76 принадлежат грузовой авиакомпании из Киева Europa Air.

По сведениям РИА Мелитополь, в авиакатастрофе погиб украинский пилот.

По предварительным данным, на борту самолетов мог быть запрещенный груз – они, возможно, перевозили оружие из ОАЭ. Данные о произошедшем пока не получили официального подтверждения.