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Рассекречены фотографии с легендарными советскими адмиралами

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Кадры показали ко Дню Военно-морского флота

Уникальные изображения можно увидеть на сайте Минобороны России.

Фото с адмиралами Николаем Кузнецовым и Сергеем Горшковым, а также другими известными флотоводцами сопровождаются интересными фактами.

Так, например, россиянам рассказали об отряде подводных лодок, которым командовал Алексей Сорокин. Впервые в истории Советского флота субмарины прошли 25 тысяч миль, не всплыв на поверхность ни разу. На это ушло полтора месяца.

Снимки взяты в том числе и из семейных архивов и ранее нигде не публиковались, отмечается на сайте.

Сегодня в Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. В торжественном мероприятии участвуют более четырех тысяч военных, а также более 40 кораблей и подлодок. Парад принимает глава государства Владимир Путин.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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