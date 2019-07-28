Рассекречены фотографии с легендарными советскими адмиралами

Кадры показали ко Дню Военно-морского флота

Уникальные изображения можно увидеть на сайте Минобороны России.

Фото с адмиралами Николаем Кузнецовым и Сергеем Горшковым, а также другими известными флотоводцами сопровождаются интересными фактами.

Так, например, россиянам рассказали об отряде подводных лодок, которым командовал Алексей Сорокин. Впервые в истории Советского флота субмарины прошли 25 тысяч миль, не всплыв на поверхность ни разу. На это ушло полтора месяца.

Снимки взяты в том числе и из семейных архивов и ранее нигде не публиковались, отмечается на сайте.

Сегодня в Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. В торжественном мероприятии участвуют более четырех тысяч военных, а также более 40 кораблей и подлодок. Парад принимает глава государства Владимир Путин.