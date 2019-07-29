От сгоревших украинских Ил-76 остались лишь хвосты

Беспилотники сработали на отлично

В интернете опубликовали фото уничтоженных в Ливии украинских транспортников Ил-76. Как видно по фото, которое выложил в Twitter пользователь Lost Armour, от самолетов осталось только хвостовое оперение и небольшая часть фюзеляжа.

Обломки двух Ил-76 украинской авиакомпании Europe Air, уничтоженных на авиабазе Джуфра, Ливия pic.twitter.com/w9iUT9WUSn — Lost Armour (@lostarmour) 28 июля 2019 г.

Два Ил-76, принадлежащие фирме, зарегистрированной на Виргинских островах, были уничтожены в ночь на 26 июля ударом беспилотников. Во время авиаудара погиб командир экипажа одного из транспортников Владимир Бухальский, который пытался вытащить документы из кабины.

По данным военного блога bmpd, самолеты были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки оружия армии фельдмаршала Хафтара, которого ливийские власти объявили военным преступником.