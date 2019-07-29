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От сгоревших украинских Ил-76 остались лишь хвосты

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
Беспилотники сработали на отлично

В интернете опубликовали фото уничтоженных в Ливии украинских транспортников Ил-76. Как видно по фото, которое выложил в Twitter пользователь Lost Armour, от самолетов осталось только хвостовое оперение и небольшая часть фюзеляжа.


Два Ил-76, принадлежащие фирме, зарегистрированной на Виргинских островах, были уничтожены в ночь на 26 июля ударом беспилотников. Во время авиаудара погиб командир экипажа одного из транспортников Владимир Бухальский, который пытался вытащить документы из кабины.

По данным военного блога bmpd, самолеты были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки оружия армии фельдмаршала Хафтара, которого ливийские власти объявили военным преступником.

Александр ИЛЬИН
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