Под Тверь перебросили эскадрилью Су-35С

На северо-западе развернут лучшие истребители страны

ВКС РФ продолжают перевооружаться на новейшие "Фланкеры" Су-35С. Под Тверью сформирована эскадрилья "тридцать пятых". Как сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Западного военного округа, всего в распоряжение летчиков поступило шесть машин.

Новые Су-35С заменят устаревший авиапарк, по всей видимости, состоящий из Су-27. По данным пресс-службы ЗВО, летчики провели приемку самолетов на заводе-изготовителе в Хабаровском крае. А пилоты еще учились на тренажерах выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.