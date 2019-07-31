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Руководство Пентагона судорожно разыскивает подрядчиков для переброски и развертывания американских войск на территории Европы. Соответствующую заявку Министерство армии США обнародовало на официальном сайте госзакупок в июле и регулярно ее обновляет.
Как можно узнать из документа, заказчик хочет заключить
контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов для
оперативного объединения Сухопутных войск Штатов в Европе (United States
Army Europe или USAREUR). В планах Пентагона – обеспечение быстрой
передислокации и развертывания войск, а также логистическая поддержка главных военных маневров США и НАТО на европейском континенте.
В заявке уже указаны примерные маршруты следования, пункты пересечения границ, порядок прохождения таможни, основные направления и расстояния. География будущих перемещений американских воинов обширна – от Великобритании до Прибалтийских стран.
Пентагону для погрузки и выгрузки оборудования и бронетехники необходимы подъемные краны (от строительных 30-тонников до сверхгигантов грузоподъемностью 300 тонн), коммерческие тягачи с трейлерами грузоподъемностью от 2,4 до 80 тонн каждый.
В ведомстве озаботились и о комфорте своих военнослужащих. Бравым американским солдатам и их командирам подбирают автобусы вместимостью от восьми до 70 пассажиров, причем к самому транспорту и водителям предъявляются жесткие требования. Так, автобусы, на которых предполагается следовать без остановок, должны быть оснащены кондиционерами и туалетами.
Есть и отдельные пункты по допуску иностранцев к перевозкам на территории стран Европы. Например, в Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из государств-членов НАТО. В Испании американских военных и технику смогут возить лишь испанцы. Индивидуальные запреты предусмотрены для Италии, Германии, Люксембурга и Бельгии.
Как сообщает РИА "Новости", в Пентагоне неоднократно жаловались на проблемы с транспортировкой военных грузов и военнослужащих по территории Евросоюза. В Вашингтоне критикуют железную дорогу в ФРГ и Польше, поскольку ее путей может не хватить в случае боевых действий, также многие мосты в Европе не способны в случае чего выдержать вес танков. Ну, и дипломатические проволочки наличествуют, когда необходимо быстро доставлять войска в Прибалтику через транзитные страны.
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