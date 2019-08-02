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Украинцы обвинили РФ в вандализме

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной нашли "разрушителей" кладбища, где похоронены бойцы

Погром в Житомирской области устроили по приказу Москвы, заявили на Украине. Речь идет о нападении на кладбище, где покоятся бойцы военной операции Киева против ополченцев Донбасса. 

ЧП произошло в ночь на 1 августа, сообщает "Украинская правда". Во время налета пострадали 16 могил, три из которых солдатские.

Провокацию, уверена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, устроила российская сторона. Свою "черную весть о вандализме" украинка принесла на свою страницу в Facebook.

"Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками предателей – пятой колонны внутри страны", – написала она.  

Между тем виновные в уничтожении памятников еще не найдены. По данному факту возбуждено уголовное дело, попадающее под статью "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Ксения АНДРЕЕВА
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