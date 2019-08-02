Словаки прощаются с советскими МиГ-29

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Словацкие воздушные силы вслед за болгарскими переходят на американские истребители, окончательно прощаясь с советскими МиГами. Словаки заказали у Lockheed Martin 14 истребителей F-16V Block 70/72, которые должны заменить МиГ-29, закупленные еще у СССР. Вместе с учебными – это 12 машин, однако боеспособны из них только четыре.
Как уточняет The Defense Post, ссылаясь на пресс-релиз Минобороны США, сумма контракта составляет $800 млн.
Чтобы понять, насколько существенен для Словакии заказ на 14 истребителей F-16, достаточно упомянуть, что на содержание четырех МиГов уходит 70% бюджета ВВС страны.
Для США это настоящая победа, так как раньше словаки хотели купить шведские Saab Gripen, но министр обороны Петер Гайдош, состоящий в словацкой национальной партии "продавил" американские истребители.
По мнению экспертов, это однозначный крен в сторону США и Польши, так как чехи и венгры, к примеру, эксплуатируют шведские "саабы".
Теперь Братислава будет активно участвовать в учениях НАТО, направленных, прежде всего, против вероятного противника России. Все 14 новейших F-16 Словакия получит до 2024 года.
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