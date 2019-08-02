С-400 будет работать вне системы НАТО

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Турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО. Об этом в пятницу заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Ответ – нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО", – цитирует норвежца РИА "Новости".
Было бы странно, если Столтенберг ответил утвердительно. С самого начала было ясно, что С-400 не могут быть интегрированы в систему альянса, состоящую из "Пэтриот" и других комплексов западного производства. С-400 должны были развернуть отдельно, и представители Турции этого не скрывали. Более того, отдельно планировалось использование истребителя F-35, однако Пентагону эти доводы показались неубедительными.
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