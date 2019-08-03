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Поближе к России: Пентагон разместит ракеты в Азии

Фото: www.globallookpress.com
Разрыв договора РСМД развязал руки Вашингтону

Глава Пентагона Марк Эспер считает, что США необходимо как можно быстрее разместить ракеты в Азии после прекращения действия договора РСМД.

"Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается",

цитирует его агентство Reuters.

При этом если Вашингтон все же решится разместить ракеты у границы РФ, то зеркальный ответ не заставит себя ждать.

Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа по инициативе США. Ведомство предложило американцам и их союзникам по НАТО объявить мораторий на испытания и размещение ракет, ранее запрещенных соглашением. Однако в Пентагоне, судя по всему, эту идею отвергли.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 г. между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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