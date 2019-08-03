Поближе к России: Пентагон разместит ракеты в Азии

Разрыв договора РСМД развязал руки Вашингтону

Глава Пентагона Марк Эспер считает, что США необходимо как можно быстрее разместить ракеты в Азии после прекращения действия договора РСМД.

"Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается",

– цитирует его агентство Reuters.

При этом если Вашингтон все же решится разместить ракеты у границы РФ, то зеркальный ответ не заставит себя ждать.

Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа по инициативе США. Ведомство предложило американцам и их союзникам по НАТО объявить мораторий на испытания и размещение ракет, ранее запрещенных соглашением. Однако в Пентагоне, судя по всему, эту идею отвергли.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 г. между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.