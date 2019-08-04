Российские военные сразили иностранцев необычной способностью танка Т-80

Россияне неожиданно использовали тепло от бронемашины

В рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх российские военные приготовили завтрак с помощью тепла от танка Т-80. Об этом рассказали в Минобороны страны.

Военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института удивили участников конкурса "Рембат". Механики-водители, используя специальные приспособления, сделали яичницу и кофе в турке, передает ТАСС.

Соревнования проходят в четыре этапа с 4 по 10 августа. В них принимает участие не только Россия, но и Венесуэла, Конго, Лаос, Узбекистан, Мозамбик, Камбоджи и Иордания. Пятые Армейские международные игры (АрМИ) же состоятся на 25 военных полигонах десяти государств с 3 по 17 августа.