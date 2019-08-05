У страха глаза велики: британцы подняли шум из-за советской "Варшавянки"

Лондон боится потерять контроль в Северной Атлантике, жалуясь через газеты на "всемогущих русских"

Российские подлодки проекта 636.6 "Варшавянка", представляют серьезную опасность для Великобритании. Они могут безнаказанно отслеживать корабли королевского флота в Северной Атлантике при этом оставаться незамеченными. Кроме того, по мнению британского издания The Telegraph, субмарины могут подключаться к подводным интернет-кабелям, работая вместе с глубоководными разведывательными аппаратами.

Более того, по данным издания, уязвим даже авианосец "Куин Элизабет", а также атомные подлодки. Улучшенная "Варшавянка" может поражать цели как на воде, так и под водой. А также на суше, как показала сирийская кампания.

Как пишет The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленный военные источник, новому "Хозяину морей" придется выиграть подводную битву. И русские сейчас извлекают большую выгоду от инвестиций, сделанных 15-20 лет назад.

Стоит отметить, что подлодки проекта 636.6, действительно, выгодно отличаются от классических советских "Варшавянок". Однако нельзя сказать, что это какая-то сверхбесшумная субмарина, которая может держать в страхе весь Королевский флот Великобритании. Также не совсем правильно противопоставлять дизель-электрическую подлодку атомной, так как они просто "играют в разных лигах".

У России есть малошумная подлодка проекта 877 "Палтус", которая базируется в Севастополе. Теоретически она могла бы доставить большое количество хлопот британцам. Также моряки возлагают большие надежду на новую подлодку "Лада". По сравнению с "Варшавянкой", у нее более обтекаемая форма, лучшие гидродинамические характеристики и ряд других изменений в конструкции, которые снижают ее заметность. Сама лодка меньше.

"Варшавянка" – грозное оружие, однако у России уже есть подлодки современнее и лучше. Также сомнительно утверждение The Telegraph, что обычная "Варшавянка" может работать в паре с глубоководным аппаратом. Обычно так работают лодки специального назначения.