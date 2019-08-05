Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты новые возможности "Суперграчей"

Фото: commons.wikimedia.org/Fedor Leukhin
Но Су-25СМ3 пока слишком дорог, чтобы заменить все старые штурмовики

Модернизированным штурмовикам Су-25 "Грач" не только продлят срок эксплуатации – самолеты получат боевые возможности, присущие технике поколения 4+. Как уверяет "Объединенная авиационная компания" в своем блоге в Живом Журнале, ссылаясь на Минобороны, эффективность Су-25СМ3 выросла в три раза.

В апреле этого года летчики получили первые четыре штурмовика. Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Ставропольском крае. До конца этого года там же ожидается очередное пополнение "Грачей". Правда, сколько именно самолетов поступит в строевые части, пока не сообщается. Но пока "Супеграчей" даже меньше, чем Су-57.

Возможно, потому, что модернизация недешевая. Так, усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять пуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Летчику нужны только точные координаты цели. 

Стоит отметить, что похожая ситуация со штурмовиками сложилась у США. Пентагон давно пытается заменить свои А-10 Tunderbolt II, однако все равно останавливается на модернизации. В Вашингтоне, как и в Москве понимают, что создавать новый штурмовик с нуля будет еще дороже.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Взрывы и дым: в Красноярском крае произошло ЧП на складе с боеприпасами

Людей экстренно эвакуируют из домов

Кризис в России начался раньше срока

Падение экономики уже зафиксировано

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей