Раскрыты новые возможности "Суперграчей"

Но Су-25СМ3 пока слишком дорог, чтобы заменить все старые штурмовики

Модернизированным штурмовикам Су-25 "Грач" не только продлят срок эксплуатации – самолеты получат боевые возможности, присущие технике поколения 4+. Как уверяет "Объединенная авиационная компания" в своем блоге в Живом Журнале, ссылаясь на Минобороны, эффективность Су-25СМ3 выросла в три раза.

В апреле этого года летчики получили первые четыре штурмовика. Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Ставропольском крае. До конца этого года там же ожидается очередное пополнение "Грачей". Правда, сколько именно самолетов поступит в строевые части, пока не сообщается. Но пока "Супеграчей" даже меньше, чем Су-57.

Возможно, потому, что модернизация недешевая. Так, усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять пуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Летчику нужны только точные координаты цели.

Стоит отметить, что похожая ситуация со штурмовиками сложилась у США. Пентагон давно пытается заменить свои А-10 Tunderbolt II, однако все равно останавливается на модернизации. В Вашингтоне, как и в Москве понимают, что создавать новый штурмовик с нуля будет еще дороже.