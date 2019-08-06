Руководство создали еще в 2016-м

Американские журналисты выяснили, что у Вашингтона есть справочник о том, как "победить Россию в гибридной войне". Его содержание недавно опубликовали в Сети.

Руководство указывает на то, что Россия приняла подход США, который нацелен на покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами, способными обнаружить вражеские силы, чтобы уничтожить их авиацией и артиллерией. Как сообщает издание The National Interest, Москва якобы не только уповает на военные операции, но и надеется на привлечение населения стран-оппонентов на свою сторону.

"В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы. В том числе солдатам-призывникам не хватает мотивации (хотя это станет менее важной проблемой, поскольку российские военные станут более профессиональными)", – говорится в материале журнала.

Военным США руководство дает несколько советов о том, как одолеть Россию. Так, американцы должны быть готовы к тому, чтобы выдержать бой в условиях, когда противник глушит GPS и радиоэлектронное оборудование.