Только этих ракет боятся в Пентагоне

Российский ОТРК "Искандер" успешно заменяет советский комплекс "Ока" (ОТР-23), который имел на вооружении ядерные ракеты. По мнению The National Interest, даже без 9М729, из-за которой развалился ДРСМД, "Искандер" намного опаснее любого другого оружия Москвы.

Как известно, "Ока" был полностью ликвидирован в СССР по договору РСМД, хотя формально под него не попадал, имея дальность до 400 км.

США так опасались этого комплекса, особенно проектируемого "Ока-У" с возможностью управлять ракетой на протяжении всего полета, что добились его уничтожения. Американцы даже дали $16 млн словакам, чтобы те добили доставшиеся им после СССР системы.

Как считает NI, Россия неслучайно разместила "Искандеры" в Калининграде. Так как эти ракеты крайне трудно сбить, Москва может угрожать системе ПРО США в Польше, а также базам НАТО в Восточной Европе. Возможно, Россия даже разместила эти комплексы в Сирии, хотя эта информация не подтверждена.

Кроме того, "Искандер-М", по мнению военных экспертов, обладает огромным потенциалом для модернизации, то есть для комплекса могут быть разработаны новые ракеты, еще более точные и сложные для систем ПВО противника.