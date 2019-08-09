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F-22 помогут США "пройти" российские С-400

Фото: www.globallookpress.com
Летчики признали существенное превосходство "Рэптора" над F-35

В США считают свой истребитель F-35 едва ли не "могильщиком" российского зенитно-ракетного комплекса С-400. По мнению американских военных, этот самолет должен оставить не у дел все средства ПВО и нанести ювелирно точный удар новейшей AARGM-ER, специально предназначенной для уничтожения радаров комплексов ПРО.

Однако по мнению The National Interest, В Пентагоне лукавят, потому что лучшим американским истребителем остается F-22. Именно поэтому эта машина сейчас работает в Сирии, а F-35 только совершает "рекламные полеты" и максимум сбрасывает бомбы на группу боевиков с автоматами Калашникова.

И главная проблема для ВВС США заключается в том, что F-22 больше не производится. На данный момент в истребительном парке 186 этих самолетов, и только 120 из них боевые, остальные ученые испытательные и запасные.

По данным NI, истребители F-22 бесценны в небе Сирии и Ирака, так как они дают возможность работать в зоне действия российских С-300 и С-400.

После знаменитого удара "Томагавками" в ночь на 7 апреля по авиабазе Эш-Шайрат именно F-22 разведали обстановку, расчищая маршрут для остальной авиации. И по данным СМИ, F-22 разведали обстановку на предмет российских ЗРК перед ударом по частям сирийских военных в ночь на 8 февраля 2018 года, когда погибли и граждане РФ.

Фото: www.globallookpress.comИстребитель летел в зоне, в которой могли действовать российские комплексы ПВО. При этом на F-22 были высокоточные бомбы малого диаметра, чтобы поддерживать союзников на земле. Вместе с самолетом ДРЛО этот истребитель представляет очень грозную силу, при этом летчик всегда отделит своих от чужих.

Как уверяет командующий Центральным командованием ВВС США Джеффри Харриган, F-22, это лучшая машина. на которой ему доводилось летать. А про F-35 он даже не вспоминал.

Александр ИЛЬИН
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