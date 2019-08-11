Россия уничтожит США в Черном море за считанные часы

НАТО не следует злоупотреблять учениями в акватории

Вашингтон недооценивает риски того, к ему могут привести тренировки у границ России в Черном море, как прошедшие летом маневры с Украиной Sea Breeze – 2019. Ведь угроза столкновения реальна, а США повышают градус напряженности. В этом уверен профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн.

Он в статье издания National Interest указал, что вдоль берегов Черного моря до сих пор есть не менее 18 тысяч мин времен Второй мировой войны. Подорвавшись случайно, корабль НАТО может спровоцировать войну. Конфликт приведет к полному поражению Североатлантического альянса.

"В этом случае силы НАТО обладают некоторой политической ценностью на "нулевом этапе", но по факту не могут сыграть значительную роль в реальном конфликте",

– отметил автор статьи.

Он добавил, что конвенция Монтре – полезное соглашение. Ведь по ней американские авианосцы не могут пройти в акваторию через турецкие проливы, иначе бы российские подлодки, ракеты и авиация, подчеркивает Голдстайн, уничтожили бы корабли США в один миг.

Автор считает, что Вашингтон может улучшить свое положение, если поменяет стратегию, а также начнет строить подводные вооружения и новейшие беспилотники.