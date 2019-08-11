Су-33 и МиГ-31БМ устроили стрельбу над Баренцевым морем

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Истребители Су-33 и МиГ-31БМ Северного флота провели учения в Баренцевом море. Военные отрепетировали ракетные стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба флота.
Были использованы ракеты класса "воздух-воздух" на полигоне Тимур над акваторией. В учениях приняли участие 15 экипажей, среди которых были не только опытные летчики, но и молодые специалисты, окончившие военные вузы год назад, сообщает "Интерфакс".
Стрельбы прошли на высоте свыше пяти километров, а мишенями выступили световые авиабомбы, которые поставили бомбардировщики Су-24. Авиаторы-североморцы также совершенствовали навыки "боевого пилотирования, перехвата условного самолёта-нарушителя и отрабатывали элементы ведения воздушного боя".
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