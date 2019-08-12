Турция захотела купить Су-35 вместо F-35

Анкара нашла выход из ультиматумов Вашингтона

Турецкие власти всерьез заинтересовались покупкой российских истребителей Су-35. Об этом сообщила газета Yeni Safak со ссылкой на военный источник.

Органы власти Турции попросили секретариат оборонной промышленности, а также командование ВВС страны рассмотреть предложение Москвы по самолетам. После обсуждения данной темы Анкара может начать переговоры с Кремлем.

Ранее глава "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова продать туркам Су-35 при наличии у той соответствующего желания. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рассмотрит это предложение при условии, что США откажется продавать Анкаре истребители F-35.

В середине июля РФ начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. Вашингтон на протяжении многих месяцев угрожал Анкаре наказать ее за покупку российских комплексов. Однако по факту поставок Белый дом отказался вводить санкции против союзника по НАТО, напоминает телеканал "360".