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Турция захотела купить Су-35 вместо F-35

Укол США: Турция захотела купить Су-35 вместо F-35
Фото:Марина Лысцева/ТАСС
Анкара нашла выход из ультиматумов Вашингтона

Турецкие власти всерьез заинтересовались покупкой российских истребителей Су-35. Об этом сообщила газета Yeni Safak со ссылкой на военный источник.

Органы власти Турции попросили секретариат оборонной промышленности, а также командование ВВС страны рассмотреть предложение Москвы по самолетам. После обсуждения данной темы Анкара может начать переговоры с Кремлем.

Ранее глава "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова продать туркам Су-35 при наличии у той соответствующего желания. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рассмотрит это предложение при условии, что США откажется продавать Анкаре истребители F-35.

В середине июля РФ начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. Вашингтон на протяжении многих месяцев угрожал Анкаре наказать ее за покупку российских комплексов. Однако по факту поставок Белый дом отказался вводить санкции против союзника по НАТО, напоминает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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