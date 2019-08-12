Российский "Кинжал" подрежет крылья F-35

МиГ-31 не даст даже взлететь американскому истребителю

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал", которым вооружен истребитель-перехватчик МиГ-31К, является достойным ответом на американский F-35.

По мнению американского издания Мilitary Watch Magazine, российская ракета, движущаяся к цели со скоростью 10 Махов или более 12 тыс. км/час, способна нейтрализовать вражеские аэродромы в течение нескольких минут после начала конфликта. Таким образом, МиГ-31К уничтожат самолеты противника, в том числе и F-35, еще до взлета. Российский истребитель может атаковать как обычный аэродром, так и авианосец с F-35C или F-35B. А учитывая, что дальность ракеты составляет порядка 2 тыс. км, МиГ-31К необязательно быть стелсом, чтобы нанести свой сокрушительный удар.

Как считают авторы журнала, F-35 уязвим по той причине, что мало использовался в реальных боевых действиях и в настоящее время летает намного меньше, чем тот же F-16.

Справедливости ради стоит отметить, что F-35 до сих пор постоянно модернизируется, хотя и поступил на вооружение. Поэтому он не так активно эксплуатируется в ВВС США и стран, которые приобрели истребитель.