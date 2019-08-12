Ядерного "Терминатора" засекли в Донбассе

Машину невозможно остановить

В Донбассе украинские волонтеры разглядели инженерную машину разграждения ИМР-3 российского производства. Еще ее называют "Терминатором", способным работать даже в случае техногенной катастрофы – не путать с "Терминатором" для поддержки танков (БМПТ).

О находке сообщает агентство "Униан" со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ. В нем говорится, что беспилотник дальнего радиуса действия обнаружил одну ИМР-3 и 14 БМП-1 около населенного пункта Круглик в 65 км к юго-западу от Луганска. Официального подтверждения этой информации нет.

ИМР-3 сделана на базе танка Т-90 и предназначена для передвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высоким уровнем радиации.

Ножевой колейный минный трал с электромагнитной приставкой позволяет "Терминатору" преодолевать минные поля, а системы защиты внутри машины в 6 раз ослабляют проникающую радиацию ядерного взрыва, и в 120 раз – гамма-излучение радиоактивно зараженной местности. Машина вооружена дистанционно управляемой зенитно-пулеметной установкой калибра 12,7 мм.