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Индия отказывается от "золотых" Су-30МКИ

Индия отказывается от
Фото: commons.wikimedia.org/Alan Wilson (CC BY-SA 2.0)
Истребители местной сборки обходятся почти в два раза дороже, чем купленные в России

В Индии может быть свернут лицензионное производство истребителей Су-30МКИ уже в марте следующего года. Об этом пишет Defense News, ссылаясь на свои источники. Речь идет о компании Hindustan Aeronautics, которая получила лицензию на производство 140 истребителей как раз до 2020 года. 

По данным издания, производство обходится слишком дорого – в $70,3 млн за единицу, в то время как экземпляр, закупленный в России стоит всего $42,15 млн.

Hindustan Aeronautics отправила запрос на производство дополнительной партии из 72 единиц Су-30МКИ на сумму $5 млрд, но пока он остался без ответа. Как пишет DM, индийские власти прорабатывают другой вариант, который подразумевает закупку лишь 18 экземпляров, чтобы заменить потерянные в результате аварий машины.

Примерно половину комплектующих для Су-30МКИ поставляет Россия, и другую половину производит Индия. Если лицензионные истребители прекратят производить, это приведет к прекращению работы примерно 400 местных поставщиков, которые производят около 6 тыс. комплектующих на сумму $12,5 млн для каждого истребителя.

Главная причина, по которой лицензионное производство Су-30МКИ могут свернуть в Индии – это высокая цена. По словам источника в ВВС страны, просто купленный у России истребитель обходится примерно в 42,15 млн долларов, что почти на $30 млн дешевле собранного в Индии. Разница колоссальная. Российский аналог Су-30СМ стоит примерно $50 млн, откуда взялась настолько низкая цена в $42,15 млн, сказать сложно. Однако можно предположить, что речь идет о крупном заказе, где индийцам могли сделать существенную скидку. 

По мнению главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, истребители, закупленные в России дешевле еще и потому, что объемы производства в России больше. Компания HAL производит 12 Су-30МКИ в год.

"Сейчас HAL производит легкий истребитель "Теджас", который пока проходит испытания, и еще боевой вертолет LCH. Потеря заказов на Су-30МКИ будет очень ощутимой. Я думаю, Минобороны Индии все же закажет определенное количество самолетов. 18 истребителей, которые Нью-Дели хочет закупить у России – нужны срочно, так как HAL просто не успеет так быстро их сделать", – рассказал "Утру" эксперт.

По его словам, Индию может заинтересовать и российский МиГ-35, которые существенно превосходит возможности "двадцать девятого", особенно в плане количества вооружения.

На данный момент Нью-Дели решает, какие истребители закупить, в конкурсе, в частности, принимают участие американские и европейские производители. И ряд экспертов считают, что Индия может отдать предпочтение западным машинам. С другой стороны, у страны внушительный парк Су-30МКИ, и его нужно обслуживать. Недавно стало известно о закупке у России крупной партии ракет "воздух-воздух".

Фото: commons.wikimedia.orgКак сообщает Asia Times, Индия вероятно закупит 18 Су-30МКИ у России, а также более 20 МиГ-29 из состава ВКС РФ с их модернизацией до уровня МиГ-29UPG. По данным издания, стороны придумали способ, как обойти санкции США CATSA, которые Вашингтон планирует применить в связи с покупкой Индией С-400. В частности, это касается оплаты.

Ранее индийцы свернули совместную с РФ программу истребителя пятого поколения на базе Су-57, однако продолжают внимательно наблюдать на этой машиной.

Александр ИЛЬИН
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