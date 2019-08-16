Ядерная война между Россией и США на 10 лет погрузит мир во тьму

Картина противостояния сверхдержав заставила ученых содрогнуться

В случае полномасштабной ядерной войны между США и Россией Земля погрузилась бы в десятилетнюю ядерную зиму. Об этом на страницах Journal of Geophysical Research заявили ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо.

Ядерные взрывы, вызванные детонацией как минимум 3 тысяч боезарядов, повлекут за собой масштабные выбросы сажи в атмосферу – порядка 147 миллионов тонн. Начнутся катастрофические пожары, включая огненные смерчи, от которых не будет спасения. Сажа соберется в облака и ограничит доступ солнечного света, что приведет в падению средней температуры примерно на 10 градусов по Цельсию.

"Ветры в стратосфере разгонят сажу по всему Земному шару, и планета погрузится в длительную ядерную зиму", – говорится в материале.

Чтобы сажа рассеялась, понадобится семь лет. Еще три года уйдет на то, чтобы восстановился нормальный уровень света. Но большая часть флора и фауны уже погибнет. Ядерная война приведет к муссонам и сильным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, и это также повлияет на климат.

Температура на планете может снизиться до арктической, в результате на Земле начнется новый ледниковый период.

Кстати, этой точки зрения придерживаются далеко не все ученые. Некоторые полагают, что ядерная война, напротив, вызовет сильный парниковый эффект, и наступит не похолодание, а потепление. Но для человечества лучше не станет. Абсолютно все ученые сходятся на том, что развязывание ядерной войны станет самоубийством для страны, которая на это решится.