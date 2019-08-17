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В России ответили на предложение Польши по "военному сдерживанию"

Фото: www.globallookpress.com
В Варшаве уверены в силе американской армии

Войска США на территории страны поляки считают мощным оружием для устрашения Москвы.

Присутствие американских военных в Восточной Европе намного важнее, нежели в Западной. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. Это, по его мнению, поможет обезопасить страну от "агрессора".

"Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских",

цитирует главу внешнеполитического ведомства телекомпания Polsat.

Напомним, летом стало известно о грядущем размещении в Польше эскадрильи беспилотников-разведчиков MQ-9 США. Помимо этого, американцы сообщили, что число их военных увеличится на тысячу. Сейчас на территории Польши находится 4,5 тысячи, входящих в состав бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

Между тем громкие заявления польского министра иностранных дел вызвали в Сети бурное обсуждение. Пользователи оставляют ехидные комментарии относительно политики Варшавы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Очевидно кто-то до сих пор полагает, что война будет похожа на 2-ю мировую. Тактические ядерные заряды есть не только у США Все решится в первые сутки, только Польша об этом не узнает", "нас это не напугает, а вот польшу в очередной раз выставит в имедже женщины с низкой социальной ответственностью. Им не привыкать",

пишут читатели РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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