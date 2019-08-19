Украинцы подбивают США к установке военной базы

В Киеве с помощью американцев планируют решить проблему безопасности

В Незалежной под чутким руководством Белого дома возводится военно-морская база, похвастался директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский. Туда смогут заходить, в том числе, корабли Соединенных Штатов. Однако, отметил он, строительства под Очаковом Киеву недостаточно.

По словам дипломата, американское присутствие на Украине должно стать более заметным. Например, объяснил он, неплохо было бы, если бы на территории страны появилась военная база США. Лагерь заокеанских солдат решит проблему безопасности в Киеве.

"Я считаю, что мы вообще должны поставить вопрос о строительстве военной базы США в Украине, как это сделала Польша. Это решило бы проблему нашей безопасности ничуть не хуже, чем членство в НАТО", – заявил Корсунский в интервью "Апострофу".

При этом собеседник добавил, что Киев не должен оставаться в долгу. Ему следует четко понимать, что он может предложить Вашингтону. Все пункты требуют проработки, уточнил представитель дипмиссии.

"С моей точки зрения, во-первых, это могут быть вопросы безопасности. Опыт, который мы получаем в войне с Россией, бесценен для американской армии. Они не сталкивались напрямую ни с советской, ни с российской армией", – пояснил он.

По его мнению, Украине надо пойти на поклон к США, чтобы те помогли ей в создании оружия с большой дальностью полета.