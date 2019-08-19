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Феноменальную маневренность Су-35С засняли на видео

Феноменальную маневренность Су-35С засняли на видео
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Истребитель "обманул" законы физики

В интернете опубликовали видеоролик с потрясающим пилотажем на Су-35С. Летчик истребителя эффектно выполняет Кобру Пугачева, колокол и другие уже привычные фигуры, а начиная с пятой минуты вообще начинается что нечто умопомрачительное: самолет начинает кувыркаться почти на месте и при этом вращаться по смешанной оси.


Благодаря двигателям с всеракурсно управляемым вектором тяги, а также мастерству российских летчиков, "Фланкер" продолжает удивлять как отечественных, так и зарубежных любителей авиации.

Александр ИЛЬИН
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