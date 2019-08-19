Феноменальную маневренность Су-35С засняли на видео

Истребитель "обманул" законы физики

В интернете опубликовали видеоролик с потрясающим пилотажем на Су-35С. Летчик истребителя эффектно выполняет Кобру Пугачева, колокол и другие уже привычные фигуры, а начиная с пятой минуты вообще начинается что нечто умопомрачительное: самолет начинает кувыркаться почти на месте и при этом вращаться по смешанной оси.

Благодаря двигателям с всеракурсно управляемым вектором тяги, а также мастерству российских летчиков, "Фланкер" продолжает удивлять как отечественных, так и зарубежных любителей авиации.