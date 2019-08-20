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Су-25 попал в пробку в Тбилиси

Су-25 попал в пробку в Тбилиси
Фото: commons.wikimedia.org
Пилоту выписали штраф

В соцсетях активно обсуждают видеоролик, снятый одним из тбилисских таксистов. На нем хорошо видно, как в образовавшейся пробке стоит штурмовик Су-25, а полицейские как будто выписывают штраф летчику. Позже машины начинают движение, вместе с ними, под смех водителя, разговаривающего по телефону, продвигается и Су-25, по всей видимости, ВВС Грузии.


Пользователи интернета предполагают, что это снимается очередная, девятая часть "Форсажа" – жители Тбилиси уже видели на улицах огромную бронемашину и закрытые брезентом легковушки. Однако некоторые шутят, что это туристы из России прорвались в Тбилиси, несмотря на отмену прямых рейсов.

Александр ИЛЬИН
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