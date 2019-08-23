Турция пролетела мимо американских "Пэтриотов"

США вывела из себя покупка Анкарой С-400

Истек срок действия предложения, сделанного Вашингтоном Анкаре о покупке зенитно-ракетных систем Patriot. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепе. Фактически это означает, что Турция уже совершенно точно не купит американские "Пэтриоты", хотя в Вашингтоне обещали сделать существенную скидку.

Есть и другая причина, по которой Анкара уже точно не получит "Пэтриоты", как и истребители F-35 – это С-400.

По данным источника The Hill, предложение о покупке американских зенитно-ракетных систем потеряет силу, если Анкара получит российские С-400.

США планировали продать Турции "Пэтриоты" на общую сумму $3,5 млрд, однако Анкара в итоге выбрала С-400.