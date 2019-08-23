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Китайские Су-35 российского производства навели ужас на США

Китайские Су-35 российского производства навели ужас на США
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov (CC BY-SA 2.0)
В Пентагоне опасаются летать над Тихим океаном

США признали российские Су-35С на службе ВВС Китая одной из главных проблем Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще. Журнал The National Interest опубликовал фотографию, на которой бомбардировщик Н-6, сделанный на базе советского Ту-16, летит в сопровождении истребителей Су-35С.

По мнению издания, НОАК сможет эффективно использовать самолеты российского производства над Южно-Китайским морем или Тайваньским проливом, в случае, если Пекин решит установить контроль над Китайской республикой.

Если это произойдет, Су-35С будут противостоять менее мощные F-16, и даже сами американцы признают, что летчикам островного государства может не поздоровиться.

Если Тайвань вдруг решит официально объявить о своей независимости, Китай немедленно атакует остров. Пока Пекин лишь проводит учения, обозначая свои намерения.

Как считает NI, в случае начала конфликта, Су-35С будут самыми эффективными истребителями, так как J-20 пятого поколения все равно не будут готовы.

Фото: commons.wikimedia.orgСу-35С своими ракетами PL-15 смогут нанести удар с большого расстояния по американским самолетам ДРЛО Е-3, которые США перебросит в район для поддержки своих и тайваньских истребителей. Без Е-3 Пентагон не проводит воздушные операции над Тихим океаном.

PL-15 c дальностью 200 км представляет из себя большую угрозу для любых самолетов ВВС США. Эта ракета, представляющая собой китайскую версию Р-37, оснащена радаром с активной фазированной решеткой, поэтому выбирает оптимальную траекторию. По данным американской разведки, при стрельбе по движущимся целям, радиус PL-15 меньше 200 км, но все равно больше, чем у американских аналогов. Кроме того, Китай активно разрабатывает ракету "воздух-воздух" с дальностью 400 км.

Александр ИЛЬИН
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