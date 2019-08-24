Подлодки РФ ударили баллистическими ракетами в Баренцевом море

Пуски снарядов прошли также из приполюсного района Северного Ледовитого океана

Подлодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава" в рамках тренировок. Макеты боевых блоков совершили цикл полета и поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на Камчатке.

Об этом сообщили в Минобороны, передают РИА Новости. Пуски подтвердили технические характеристики ракет, а также работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Трехступенчатую ракету "Булава", максимальная дальность которой 8 тыс км, размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Снаряд способен нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения, а также справляться с противоракетной обороной вероятного противника.

"Синева" же является частью ракетного комплекса Д-9РМ, который стоит на вооружении атомных стратегических подлодок проекта 667БРДМ "Дельфин". Дальность ракеты составляет до 11,5 тыс км.

