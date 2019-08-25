"Самый смертоносный": американцы признали пулемет Калашникова лучшим в мире

Россия обогнала Бельгию и Германию

В США составили рейтинг переносных пулеметов. На первой строчке оказалось советско-российское оружие. Американцы признали пулемет Калашникова ПКМ (РКМ) самым опасным в мире.

Второе место эксперты National Interest отдали пулемету FN MAG 58, который производят в Бельгии. Однако несмотря на надежность при повышенной влажности или пылевых бурях, у него есть недостаток – большой вес.

Третьим оказался MG3 и его модификации – его собирают в Германии. Среди его преимуществ – высокая скорострельность.

К пяти лучшим причислили также южноафриканский Vektor SS-77 и производящийся в Израиле IMI Negev 5.56.