"Никому не советую испытать его мощь": пилотаж Су-57 показали на видео

Аналогов новейшему истребителю в мире нет

Среди других достоинств самолета – сверхманевренность.

Истребитель Су-57 способен увернуться от атаки врага на сверхзвуковой скорости без форсажа, рассказал летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук. Он также отметил многофункциональность боевой машины, которая может также атаковать наземные и надводные цели.

"Усиливают" Су-57 и российские пилоты, которые прославились отчаянностью и мастерством.

"Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны,то представляете, что они могут сделать на такой машине! Никому не советую испытать мощь российского СУ-57 на собственной шкуре",

– с гордостью заявил Ващук в беседе с еженедельником "Звезда".

В Сети тем временем появились эффектные кадры тренировочных полетов истребителей. Напомним, 27 августа в Подмосковье откроется авиасалон МАКС-2019. На Yotube зрители выложили ролик, где пилот продемонстрировал маневренность Су-57. Самолет выполнил ряд фигур, которые зарубежным истребителям недоступны.