На МАКСе впервые показали уникальный беспилотник

В России готовят свой вариант "Жнеца" - пока машина позиционируется как гражданская

Россия, долгое время не занимавшаяся беспилотниками, изо всех сил старается догнать мировых лидеров в этой отрасли – США и Израиль. Добившись значительных успехов в создании небольших БПЛА, российские конструкторы постепенно перешли в средним и тяжелым машинам. Достаточно вспомнить "Охотника" или "Альтиус-У".

Но есть в России готовый средний беспилотник, который почему-то в упор не интересует военных, или они об этом не говорят. Представленный на авиасалоне МАКС "Орион-Э" разработки группы "Кронштадт" позиционируется как гражданский, хотя мог бы давно с успехом применяться в разведывательных целях. За отсутствием обещанного ранее "Охотника" – это один из самых интересных летающих экспонатов экспозиции.

Китайцы привезли на авиасалон Wing Loong-1 и Wing Loong-2, которые некоторые эксперты считают копиями американских MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Похожие БПЛА предлагают и питерцы. И если "Орион-Э" примерно соответствует MQ-1, то перспективный "Сириус", который на авиасалоне представлен в виде макета, похож, скорее, на MQ-9 Reaper. Пока проектируемый отечественный БПЛА не предполагается оснащать высокоточным оружием, как "Жнеца". Но как отметил в беседе с "Утром" сотрудник ГК "Кронштадт", все зависит от заказа Минобороны.

Характеристики "Сириуса" впечатляют: максимальная взлетная масса – 5 тонн, размах крыла – 30 метров, продолжительность полета – 40 часов.

Управляться БПЛА может как через радио-канал, например, спутниковый, так и летать по программе. Первые полеты машины ожидаются после 2025 года.

Что касается "Орион-Э", то он уже летает, более того, построено несколько экземпляров. По словам представителя компании-производителя, БПЛА легко транспортируется в контейнере, у него отстегиваются крылья, хвостовое оперение.

Аппарат – полностью российская разработка, на 90% сделан из композитных материалов российского производства. Металлические – стыковочные узлы в районе крыла, оперения, шасси. Основная опора рессорного типа также композитная.

Еще один проект компании конвертоплан "Фрегат". Возможно, он самый интересный, но пока существует лишь в виде макета и небольшой модели. В время испытаний последней была доказана хорошая аэродинамическая устойчивость. Преимущества такого БПЛА очевидны – вертолетный взлет и высокая самолетная скорость.

