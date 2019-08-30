"Вышний Волочок" расчехлил "Калибры"

Корабль впервые применил самые грозные крылатые ракеты

Экипаж малого ракетного корабля "Вышний Волочок" впервые провел стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в ходе учений в Черном море. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным источника, беспилотники зафиксировали успешное поражение корабля условного противника на расстоянии около 40 морских миль (74 км). В качестве мишени традиционно использовался корабельный щит.

Стоит отметить, что дальность крылатых ракет "Калибр" по морским целям составляет 375 км, по наземным – 2,6 тыс. км. На данный момент это самое грозное и высокоточное оружие российских моряков. Также в разработке находится "Калибр-М", которые станет более дальнобойным, а также гиперзвуковые ракеты "Циркон".