Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

МиГ-29 рухнул на землю прямо перед F-15E

МиГ-29 рухнул на землю прямо перед F-15E
Фото: commons.wikimedia.org
Летчики заигрались в "кошки-мышки"

Советские летчики на МиГ-29 никогда не сталкивались с американскими пилотами в ходе боевых конфиктов. Однако МиГ-29 сражались с F-15E на Ближнем Востоке в ходе операции "Буря в пустыне", а с F-16C в небе Югославии.

Журнал The National Interest опубликовал отрывок из статьи, ранее напечатанной в Air Force Magazine. В ней капитан Тим Беннет, командир 335-й эскадрильи ВВС США подробно рассказывает о своих встречах с иракскими МиГ-29 в 1991 году. За всю войну летчик совершил 58 боевых вылетов на F-15E.

Пилоты базировались в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии и жили в палатках. Первая "работенка" появилась в первую же ночь.

"Мы были напуганы, но вместе с тем испытывали восторг – наконец-то мы займемся делом, к которому нас так долго готовили", – вспоминает Беннет.

После взлета пилоты заправили свои самолеты в воздухе, а затем пересекли иракскую границу сразу после бомбардировки F-117.

Беннету и второму пилоту Дэну Бакке поставили задачу: найти и уничтожить ракеты "Скад", то есть Р-17 советского производства. А находиться они должны были рядом с аэродромом с кодовым названием H-2.

Но американцев засекли с земли. Примерно за 15 км Беннет увидел на радаре приближающихся МиГ-29 и МиГ-23. Никто не хотел первым использовать ракеты и выдавать себя. Иракцы старались зайти в хвост F-15E, но это было не так просто, потому что американцы сами устроили охоту за МиГ-29, то захватывая, то теряя цели.

Фото: pixabay.comДва МиГ-29 и три МиГ-23 начали преследовать несколько F-15E, и еще один "двадцать девятый" зашел слева. Беннет видел его изображение на дисплее прямо перед собой. В это время, судя по всему, летчик МиГ-29 не видел F-15E командира и старался сесть на хвост другому американскому истребителю.

Внезапно, по словам Беннета, МиГ-29 просто упал на землю и взорвался. Летчик предполагает, что пилот преследовал F-15E и потерял ориентацию в ночном небе. Самолеты летели на предельно низкой высоте 30 метров на скорости более 1000 км/час, и иракцу просто не хватило опыта и везения.

"Не было ни луны, ни малейшего огонька – кромешная тьма. Парень просто не увидел землю", – пишет Беннет. По его словам, самолетов тоже не было видно, их распознавала система FLIR.

Другой МиГ-29 зашел с правой стороны. Ведомый F-15E выпустил "Саудуиндеры", однако ракеты потеряли иракский истребитель.

В статье не говорится, удалось ли Беннету и его эскадрильи уничтожить Р-17, но скорее всего нет, так как гостей "тепло" встретили. ВВС США в 1991 удалось добиться господства в небе, однако иракская авиация не понесла крупных потерь, равно как американцам не удалось разбомбить все Р-17. Ирак наносил этими ракетами удары по территории Саудовской Аравии и Израилю, после чего США срочно отгрузили израильтянам "Пэтриоты".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост вытянет еще миллиарды из бюджета

Финансирование пойдет на строительство подъездной автомагистрали

Украинцы затаили дыхание: Крымский мост испытал рекордную нагрузку

Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей