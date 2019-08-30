МиГ-29 рухнул на землю прямо перед F-15E

Летчики заигрались в "кошки-мышки"

Советские летчики на МиГ-29 никогда не сталкивались с американскими пилотами в ходе боевых конфиктов. Однако МиГ-29 сражались с F-15E на Ближнем Востоке в ходе операции "Буря в пустыне", а с F-16C в небе Югославии.

Журнал The National Interest опубликовал отрывок из статьи, ранее напечатанной в Air Force Magazine. В ней капитан Тим Беннет, командир 335-й эскадрильи ВВС США подробно рассказывает о своих встречах с иракскими МиГ-29 в 1991 году. За всю войну летчик совершил 58 боевых вылетов на F-15E.

Пилоты базировались в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии и жили в палатках. Первая "работенка" появилась в первую же ночь.

"Мы были напуганы, но вместе с тем испытывали восторг – наконец-то мы займемся делом, к которому нас так долго готовили", – вспоминает Беннет.

После взлета пилоты заправили свои самолеты в воздухе, а затем пересекли иракскую границу сразу после бомбардировки F-117.

Беннету и второму пилоту Дэну Бакке поставили задачу: найти и уничтожить ракеты "Скад", то есть Р-17 советского производства. А находиться они должны были рядом с аэродромом с кодовым названием H-2.

Но американцев засекли с земли. Примерно за 15 км Беннет увидел на радаре приближающихся МиГ-29 и МиГ-23. Никто не хотел первым использовать ракеты и выдавать себя. Иракцы старались зайти в хвост F-15E, но это было не так просто, потому что американцы сами устроили охоту за МиГ-29, то захватывая, то теряя цели.

Два МиГ-29 и три МиГ-23 начали преследовать несколько F-15E, и еще один "двадцать девятый" зашел слева. Беннет видел его изображение на дисплее прямо перед собой. В это время, судя по всему, летчик МиГ-29 не видел F-15E командира и старался сесть на хвост другому американскому истребителю.



Внезапно, по словам Беннета, МиГ-29 просто упал на землю и взорвался. Летчик предполагает, что пилот преследовал F-15E и потерял ориентацию в ночном небе. Самолеты летели на предельно низкой высоте 30 метров на скорости более 1000 км/час, и иракцу просто не хватило опыта и везения.

"Не было ни луны, ни малейшего огонька – кромешная тьма. Парень просто не увидел землю", – пишет Беннет. По его словам, самолетов тоже не было видно, их распознавала система FLIR.

Другой МиГ-29 зашел с правой стороны. Ведомый F-15E выпустил "Саудуиндеры", однако ракеты потеряли иракский истребитель.

В статье не говорится, удалось ли Беннету и его эскадрильи уничтожить Р-17, но скорее всего нет, так как гостей "тепло" встретили. ВВС США в 1991 удалось добиться господства в небе, однако иракская авиация не понесла крупных потерь, равно как американцам не удалось разбомбить все Р-17. Ирак наносил этими ракетами удары по территории Саудовской Аравии и Израилю, после чего США срочно отгрузили израильтянам "Пэтриоты".