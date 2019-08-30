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Россия и Турция начали переговоры о поставках Су-57

Эрдоган проболтался о переговорах по Су-57
Фото: www.globallookpress.com
Анкара предпочла Москву Вашингтону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры о поставках российских истребителей Су-57 уже начались.  

"После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", - 

приводит слова Эрдогана РИА "Новости".

Он добавил, что, если США не изменят свою позицию по поставкам истребителей F-35, Турция будет искать другие варианты. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган побывали на международном авиасалоне МАКС-2019 27 августа. Тогда же Эрдоган спросил у Путина, возможна ли покупка Су-57, на что российский президент ответил положительно, напоминает "Свободная пресса".

Скандал между Анкарой и Вашингтоном разгорелся из-за того, что минобороны Турции закупило российские зенитные ракетные комплексы С-400. США потребовали отказаться от сделки приобрести вместо С-400 комплексы Patriot, пригрозив отменить продажу Анкаре американских истребителей F-35. Турция отказалась учесть пожелания Пентагона. 

Валентина МАЙОРОВА
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