С 1 сентября изменились правила призыва

Названы условия для досрочной демобилизации.

Такую возможность получили те, у кого в период прохождения службы появились для этого веские основания. К примеру, если у срочника в это время родился ребенок. С 1 сентября вступили в силу поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, призывники теперь могут добровольно отказаться от отсрочки от службы. Это касается родных братьев, а также сыновей военных, которые погибли на службе. Также речь идет о студентах-очниках и тех, у кого есть ученая степень.