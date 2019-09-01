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Российские срочники смогут раньше уйти из армии

Российские срочники смогут раньше уйти из армии
Фото: www.globallookpress.com
С 1 сентября изменились правила призыва

Названы условия для досрочной демобилизации.

Такую возможность получили те, у кого в период прохождения службы появились для этого веские основания. К примеру, если у срочника в это время родился ребенок. С 1 сентября вступили в силу поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, призывники теперь могут добровольно отказаться от отсрочки от службы. Это касается родных братьев, а также сыновей военных, которые погибли на службе. Также речь идет о студентах-очниках и тех, у кого есть ученая степень.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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