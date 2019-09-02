США назвали повод для Третьей мировой войны

Достаточно будет одной особенной ракеты и цели

Чтобы началась Третья мировая война, для этого достаточно потопить американский авианосец. Это приведет к провалу миссии, так как корабль с десятками истребителей на борту является ключевой боевой единицей в наступательной стратегии Соединенных Штатов на море. После уничтожения авианосца Пентагону придется воздержаться от дальнейшего развертывания этих кораблей в районе боевых действий.

К такому выводу пришли авторы The National Interest, анализируя возможные риски начала глобального конфликта, так как по мнению военных аналитиков, ситуация в мире очень близка к той, которая сложилась в 30-х годах прошлого века.

С тех пор как в 1955 году был введен в эксплуатацию USS Forrestal, никто не осмеливался атаковать американский авианосец. Отчасти это объясняется тем, что он всегда защищен корабельной группой, с другой стороны решиться уничтожить авианосец очень трудно, так как реакция США может быть ужасной. Поэтому страны очень внимательно относятся к такому понятию как уровень эскалации. Большинство войн представляют собой локальные конфликты, в ходе которых стороны преследуют определенные цели, и это точно не полное завоевание территории противника. К слову, именно поэтому США разрабатывают высокоточное ядерное оружие. Есть мнение, что локальный ядерный конфликт возможен, однако другие уверяют, что и в этом случае произойдет катастрофа.

По мнению, NI, уничтожение авианосца США – это серьезное политическое решение, для которого должны быть очень весомые доводы. В большинстве случаев, военачальники предпочтут обстрелять корабль и показать его уязвимость, но никак не уничтожить его экипаж, численность которого может достигать 6 тыс. человек. За несколько минут США могут потерять больше людей, чем за всю войну в Ираке. Опыт Второй мировой войны показал, что так бывает с большими кораблями. HMS Hood затонул в 1941 году вместе с 1418 членами экипажа.

Военные эксперты полагают, что полностью затопить американский авианосец за один раз может только ядерная ракета. Это может быть российский "Кинжал" с термоядерным зарядом, Х-102 или китайская баллистическая DF-21.



Если так и произойдет – сценария два. Либо Вашингтон ответит ядерным ударом, что очень вероятно при наличии в Сенате "ястребов". В другом случае, американцы задумаются о цене предстоящей большой войны и прекратят дальнейшую миссию.

Но вспоминая Перл-Харбор и Хиросиму, скорее вероятен первый вариант. На ядерный удар США ответит ядерным. Если же корабль будут уничтожен обычным ракетами – Пентагон ответит залпом "Томагавков" и возможно бомбами с В-2.