Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США назвали повод для Третьей мировой войны

США назвали повод для Третьей мировой войны
Фото: www.globallookpress.com
Достаточно будет одной особенной ракеты и цели

Чтобы началась Третья мировая война, для этого достаточно потопить американский авианосец. Это приведет к провалу миссии, так как корабль с десятками истребителей на борту является ключевой боевой единицей в наступательной стратегии Соединенных Штатов на море. После уничтожения авианосца Пентагону придется воздержаться от дальнейшего развертывания этих кораблей в районе боевых действий.

К такому выводу пришли авторы The National Interest, анализируя возможные риски начала глобального конфликта, так как по мнению военных аналитиков, ситуация в мире очень близка к той, которая сложилась в 30-х годах прошлого века.

С тех пор как в 1955 году был введен в эксплуатацию USS Forrestal, никто не осмеливался атаковать американский авианосец. Отчасти это объясняется тем, что он всегда защищен корабельной группой, с другой стороны решиться уничтожить авианосец очень трудно, так как реакция США может быть ужасной. Поэтому страны очень внимательно относятся к такому понятию как уровень эскалации. Большинство войн представляют собой локальные конфликты, в ходе которых стороны преследуют определенные цели, и это точно не полное завоевание территории противника. К слову, именно поэтому США разрабатывают высокоточное ядерное оружие. Есть мнение, что локальный ядерный конфликт возможен, однако другие уверяют, что и в этом случае произойдет катастрофа.

По мнению, NI, уничтожение авианосца США – это серьезное политическое решение, для которого должны быть очень весомые доводы. В большинстве случаев, военачальники предпочтут обстрелять корабль и показать его уязвимость, но никак не уничтожить его экипаж, численность которого может достигать 6 тыс. человек. За несколько минут США могут потерять больше людей, чем за всю войну в Ираке. Опыт Второй мировой войны показал, что так бывает с большими кораблями. HMS Hood затонул в 1941 году вместе с 1418 членами экипажа.

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССВоенные эксперты полагают, что полностью затопить американский авианосец за один раз может только ядерная ракета. Это может быть российский "Кинжал" с термоядерным зарядом, Х-102 или китайская баллистическая DF-21.

Если так и произойдет – сценария два. Либо Вашингтон ответит ядерным ударом, что очень вероятно при наличии в Сенате "ястребов". В другом случае, американцы задумаются о цене предстоящей большой войны и прекратят дальнейшую миссию.

Но вспоминая Перл-Харбор и Хиросиму, скорее вероятен первый вариант. На ядерный удар США ответит ядерным. Если же корабль будут уничтожен обычным ракетами – Пентагон ответит залпом "Томагавков" и возможно бомбами с В-2.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Блокаду Крыма ввели в интересах России

Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

Захарова ответила на хамство поляков

Варшава поставила себя в крайне глупое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей