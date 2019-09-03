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США назвали самую опасную русскую подлодку

США назвали самую опасную русскую подлодку
Фото: commons.wikimedia.org/Курганов Илья (CC BY-SA 3.0)
И это не "Борей" и не "Ясень"

Американский журнал The Nationa Interest рассказал, какие подлодки вызывают наибольшую тревогу в Пентагоне, и это вовсе не "Бореи" или "Ясени". Скоростные субмарины проекта 971 "Щука-Б" (по классификации НАТО "Акула") создавались по образцу знаменитых "титановых "Барракуд", только вместо дорогого металла в них использовалась маломагнитная сталь. До сих пор эти лодки наряду с "Ясенями" составляют опору многоцелевого подводного флота России. И, по мнению издания, до сих пор они являются менее шумными, чем большинство американских подлодок.

"Щука-Б" немного потеряла в скорости, по сравнению с "Барракудой", но все равно оказалась быстрее главной конкурентки – лодки "Лос-Анджелес". Что касается предельной глубины погружения, то она достигала 600 метров. Это на 150 метров глубже, чем у американской субмарины.

Как пишет NI, Советский Союз и раньше создавал скоростные живучие подлодки, однако они были слишком шумные, поэтому американцы обнаруживали их достаточно легко. Но "Щука-Б" изменила правила игры. Агенты Джон Уокер и Джерри Уитворт предоставили советской разведке бесценные данные, после чего русские сделали совсем другие субмарины. В частности, использовались самые современные фрезерные инструменты и компьютерные технологии, разработанные в Японии и Швеции. Все это позволило создать очень тихие гребные винты с семью лопастями.

Двойной стальной корпус позволял набрать больше балластной воды и выдержать "Щуке-Б" гигантское давление воды. Силовая установка была спроектирована таким образом, что ее работу снаружи почти не было слышно. Даже отверстия, через которые вода поступала в полость между корпусами, имели выдвижные крышки.

Фото: commons.wikimedia.orgСлабой стороной "Щуки-Б" считались лишь датчики. Позже в России выпустили модернизированную "Щуку-Б". Среди всего прочего, у нее двойная система глушения установки, новый гидролокатор. Это лодка оказалась еще тише улучшенной "Лос-Анджелес" и "Щуку-Б" позже начали сравнивать с субмаринами следующего поколения "Сивульф" и "Вирджиния".

США очень не понравилась продажа "Щуки-Б" Индии в 2012 году. После этого Нью-Дели взял в аренду вторую субмарину за $3,3 млрд. Это огромные деньги, но судя по всему, индийцы знают, за что платят.

Александр ИЛЬИН
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