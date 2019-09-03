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"Прокаченный" F-117N бросил вызов F-35

Фото: commons.wikimedia.org
Но F-22 забрал все деньги

F-35B и F-35С сегодня являются самыми современными палубными истребителями. Пока на большинстве американских авианосцев базируются F/A-18, к которым в ближайшее время добавится беспилотный разведчик MQ-25. Однако в ближайшем будущем "тридцать пятые" должны стать основными самолетами, которые базироваться на авианосцах типа "Джеральд Р. Форд".

Но мало кто знает, что у США давно могли быть палубные стелсы на базе F-117. В 90-х годах Lockheed Martin предлагала построить 250 модернизированных F-117N Seahawk, однако Пентагон однозначно высказался за программу F-22, после чего стелсы окончательно завернули. Тогда на флоте посчитали F-117 недостаточно мощными и медленными.

В результате бомбардировщик, прекрасно зарекомендовавший себя в Ираке и лишь единожды "проколовшийся" в небе Югославии, был списан со счетов в 2008 году. А США получили суперистребитель для запугивания и демонстрационных полетов, у которого, к тому же, стало отслаиваться малозаметное покрытие.

Как отмечает автор War Is Boring Себастьян Роблин, Lockheed Martin предлагал глубоко модернизированный F-117N с увеличенной дальностью полета, большей скоростью и улучшенной боевой нагрузкой. Компания учла многие пожелания ВМС США, однако в Пентагону был нужен истребитель, способный поражать самолеты противника в небе. F-117 из-за своего планера был недостаточно маневренным. Раздражала военных и постоянная необходимость наносить на самолет слой ридиопоглощающей краски.

Тем не менее, война в Персидском заливе показала, что F-117 эффективен. Прорыв ПВО противника, нанесение удара и уход – эту задачу стелс мог бы выполнить не хуже, а может быть, и лучше, чем F-35.

Крылья Seahawk были удлинены почти вдвое до 64 футов и их угол был изменен с 48 до 42 градусов. Плюс на хвосте появились дополнительные горизонтальные элероны. Это было сделано для улучшения аэродинамики, а также лучшей управляемости на малой скорости, чтобы обеспечить удобную посадку на авианосец.

Фото: flickr.com/Robert SullivanШасси были усилены, самолет оснащался крюком и складывающими крыльями, что стандартно для палубника.

Более мощные двигатели F114, которые сейчас стоят на F/A-18 Super Hornet увеличили бы скорость самолета и возможно F-117N преодолел бы сверхзвуковой барьер. Практически вдвое должна была увеличиться дальность самолета – до 1560 км.

Seahawk должен был получить самую передовую авионику: многорежимный радар "воздух-воздух", инфракрасную систему поиска и захвата целей IRST. F-117N хотели вооружить "Сайдуиндерами", радиолокационными AIM-120 Scorpion. Боевая нагрузка была увеличена больше чем в два раза до 4,5 тонн. Классический F-117 мог нести две бомбы по 900 кг.

Кроме того, морской "сто семнадцатый" подразумевал дополнительные 3,6 тонн на узлах внешней подвески. Самолет должен был стать крайне опасным стелс-бомбардировщиком, к созданию которого американцы, скорее всего, еще придут.

Предполагаемая цена F-117N – $70 млн. F-35 стоит более $80 млн и еще неизвестно, какая машина лучше. Стелс мог стать незаметным и сокрушающем все на своем пути истребителем-бомбардировщиком, в то время как F-35 получился чем-то вроде промежуточного варианта.


Александр ИЛЬИН
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