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В США раскрыли план по уничтожению С-300

В США раскрыли план по уничтожению С-300
Фото: www.globallookpress.com
Американцы потренируются сокрушать ЗКР

Военно-воздушные силы США планируют приобрести две "точные копии" SA-20, чтобы на них учиться уничтожать С-300. Об этом сообщили американские журналисты.

Как пишет издание The Drive, пилоты и экипаж будут тренировать свои навыки – для этого им нужны высокоточные копии российских ЗКР. Так, модернизированные SA-20 должны не просто внешне напоминать С-300, но и обладать радиолокационным оборудованием, подобно тому, которое установлено в российском вооружении. В статье указывается, что развертывать "С-300" должны два человека за полчаса.  

Автор материала напоминает, что у США уже есть настоящие С-300, которые находятся на испытательном полигоне в Неваде. Впрочем, использовать настоящее вооружение на тренировках может быть нецелесообразно – оно дорогое, ценное и сложное в обращении. 

Полина ИВАНОВА
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