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Эстонские журналисты раскрыли секретную базу Вашингтона для подготовки спецназа с позволения Пентагона, пришли к выводу их коллеги из России. Они поставили под сомнение правдивость громкого расследование.
На "специфический объект", на который вышла редакция "Очевидца", США не пожалели $15,7 млн, утверждалось в материале. При этом эстонцы подчеркивали, что информация о местонахождении спецподразделения является конфиденциальной.
Однако, как выяснили в своем журналистском расследовании репортеры RT, ознакомиться с отчетом может любой желающий, так как документ государственной важности находится в свободном доступе. А саму базу телевизионщикам разрешили снять, что само по себе абсурдно, так как секретным объектам ни при каких обстоятельствах не позволено попадать под прицел видеокамеры, отмечает российское издание в своем telegram-канале.
Также в публикации обращается внимание на слова американского полковника Кевина Стрингера, который легко и просто разглашает тайну о том, что американские солдаты пребывают в Эстонии уже как пять лет.
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