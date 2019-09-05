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Россияне вывели эстонцев на чистую воду

Россияне вывели эстонцев на чистую воду
Фото: www.globallookpress.com
США разрешили рассекретить свою военную базу

Эстонские журналисты раскрыли секретную базу Вашингтона для подготовки спецназа с позволения Пентагона, пришли к выводу их коллеги из России. Они поставили под сомнение правдивость громкого расследование. 

На "специфический объект", на который вышла редакция "Очевидца", США не пожалели $15,7 млн, утверждалось в материале. При этом эстонцы подчеркивали, что информация о местонахождении спецподразделения является конфиденциальной.

Однако, как выяснили в своем журналистском расследовании репортеры RT, ознакомиться с отчетом может любой желающий, так как документ государственной важности находится в свободном доступе. А саму базу телевизионщикам разрешили снять, что само по себе абсурдно, так как секретным объектам ни при каких обстоятельствах не позволено попадать под прицел видеокамеры, отмечает российское издание в своем telegram-канале.

Также в публикации обращается внимание на слова американского полковника Кевина Стрингера, который легко и просто разглашает тайну о том, что американские солдаты пребывают в Эстонии уже как пять лет. 

Ксения АНДРЕЕВА
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