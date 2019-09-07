США отвергли идею приобрести российское гиперзвуковое оружие

В Вашингтоне не хотят покупать у Москвы ракеты

Об отказе России рассказал высокопоставленный представитель администрации США, заметив, что у его страны якобы есть "сравнительное преимущество" в этой сфере. По словам политика, у Вашингтона "немного причин", чтобы рассматривать предложение о приобретении гиперзвукового оружия у Москвы.

Так объяснил американский чиновник РИА Новостям слова президента России Владимира Путина, который рассказал, что предлагал коллеге Дональду Трампу подобную сделку.

Напомним, Россия – единственная страна в мире, сообщившая о наличии гиперзвуковых ударных комплексов. Так, например, в феврале 2019-го Путин говорил об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

США же якобы только ведут работу над гиперзвуковыми ракетами, например, идет создание ARRW класса "воздух – земля" и HCSW дальнего радиуса действия, на что США потратят 1,5 млрд долларов.

Впрочем, российские интернет-пользователи в комментариях к сообщению того же агентства предположили, что раз США отказались, то, вероятно, у них уже есть гиперзвуковое оружие.