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F-117 вернулся: сирийская премьера

F-117 вернулся: сирийская премьера
Фото: commons.wikimedia.org/Tim Felce (CC BY-SA 2.0)
Бомардировщик замелькал на передовицах

ВВС США намерены реанимировать воздушный флот F-117 и поддерживать его в боевом состоянии. Стелсы предполагается использовать для секретных миссий, которые на самом деле не прекращались после 2008 года, когда этот самолет официально был снят с вооружения. Можно предположить, что самолет могут использовать на Ближнем Востоке, так как по стелс-технологиям он намного превосходит тот же F-35.

16 августа этого года американский фотограф Крис Макгриви сделал снимки грузовика, который вез F-117 недалеко от аэропорта Палмдейл в Калифорнии. По мнению Макгриви, стелс транспортировали с базы ВВС США в Тонопе (Невада) в Калифорнию. И, скорее всего, из самолета достанут авионику и превратят в экспонат.

Но в Неваде еще находится некоторое количество F-117, и по мнению The Aviationist, они периодически поднимаются в небо. Самолеты хранятся в ангарах, с климат-контролем, технические персонал следит за их радиопоглощающим покрытием. То есть Пентагон продолжает выделять деньги на поддержание стелсов в рабочем состоянии.

О том, что F-117 продолжали вылетать на секретные задания после 2008 года, свидетельствуют фотографии любителей авиации, которые специально "охотились" за стелсом. На некоторых снимках F-117 летят над полигоном, на других – выруливают на взлетную полосу. Иногда по одиночке, иногда парой.

26 февраля этого же года фотограф Ричард Вандер Молен сделал прекрасные снимки F-117, который летел над калифорнийской Долиной Смерти. На других фотографиях стелс сопровождали два F-16.

Фото: commons.wikimedia.orgПо мнению военных экспертов, на F-117 могли тестировать новую инфракрасную систему отслеживания целей и использовали стелс как учебную цель. Ведь обладая F-117, можно прекрасно "натаскивать" другие истребители на невидимки. Или тестировать системы ПВО.

Согласно другой точке зрения, F-117 могли действовать в координации с F-16. В любом случае, Пентагон поддерживает стелсы в рабочем состоянии, причем пилоты продолжают на них летать. Несмотря на то, что Night Hawk подпортил себе репутацию в Югославии, эта машина прекрасно зарекомендовала себя в боевых конфликтах, и возможно, еще покажет себя.

Александр ИЛЬИН
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