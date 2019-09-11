Возможности советского оружия повергли американцев в шок

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В заокеанской державе признали сильные стороны и потенциал военного производства времен СССР.
Американцы назвали единственными в своем роде снайперскую винтовку "Винторез" и разработанный на ее основе автомат "Вал". К примеру, The National Interest пишет, что советские разработчики совершили прорыв, создав смертельное тихое оружие.
"Это семейство винтовок уникально",
– говорится в материале издания, где отмечается, что в комплекте с ними идет дозвуковой и мощный патрон 9x39 мм, который и обеспечивает "молчание" "Винторезу" и "Валу". Это пуля гораздо тише, чем большинство боеприпасов, подчеркивает автор статьи.
А в паре с глушителями огнестрельное советское наследие становится практически беззвучным, поэтому прекрасно подходят для разведки, в том числе ночью. В США также напомнили, что для винтовок, которые по сей день находятся на вооружении российской армии, созданы бронебойные патроны со стальным сердечником, перед которыми не могут устоять даже бронежилеты.
США поплатятся за необдуманные действия