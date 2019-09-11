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Возможности советского оружия повергли американцев в шок

Возможности советского оружия повергли американцев в шок
Фото: www.globallookpress.com
В США похвалили винтовки родом из СССР

В заокеанской державе признали сильные стороны и потенциал военного производства времен СССР.

Американцы назвали единственными в своем роде снайперскую винтовку "Винторез" и разработанный на ее основе автомат "Вал". К примеру, The National Interest пишет, что советские разработчики совершили прорыв, создав смертельное тихое оружие. 

"Это семейство винтовок уникально",

говорится в материале издания, где отмечается, что в комплекте с ними идет дозвуковой и мощный патрон 9x39 мм, который и обеспечивает "молчание" "Винторезу" и "Валу". Это пуля гораздо тише, чем большинство боеприпасов, подчеркивает автор статьи. 

А в паре с глушителями огнестрельное советское наследие становится практически беззвучным, поэтому прекрасно подходят для разведки, в том числе ночью. В США также напомнили, что для винтовок, которые по сей день находятся на вооружении российской армии, созданы бронебойные патроны со стальным сердечником, перед которыми не могут устоять даже бронежилеты.

Ксения АНДРЕЕВА
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