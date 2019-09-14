Несмотря на шум, снаряд способен изменить ход боя

Американские журналисты рассказали, что у России есть подводная торпеда "Шквал", с помощью которой можно покорить весь мир.

Эксперты издания National Interest напомнили, что о снаряде, созданном во времена СССР, стало известно лишь в 1990-х. "Шквал", в отличии от других подводных и надводных объектов, разгонялся до нереальной на тот момент скорости – до 200 узлов, то есть 370 км в час. Все остальные имели скорость всего 50 узлов. Снаряд приводит в движение ракетный двигатель. Специалисты подчеркивают, что у США нет подобного оружия.

Инженеры снизили сопротивление с водой: вокруг торпеды с ядерной боеголовкой образуется пар. Именно этот параметр суперактивации позволит России в случае воины перевесить силы на свою сторону.

Первую версию "Шквала" создавали в 1960-х, чтобы быстро уничтожить подлодки НАТО. Однако новая модель оказалась куда лучше, хоть и несется с шумом. Тем не менее этот недостаток не вредит снаряду, так как он быстро движется и перед атакой снижает скорость для точного поиска.