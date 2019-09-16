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МС-21 совершил первый международный перелет

МС-21 совершил первый международный перелет
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Российский самолет активно продвигают на экспорт

Российский гражданский самолет МС-21, продемонстрированный недавно на авиасалоне "МАКС", совершил свой первый международный перелет "Жуковский – Стамбул". Авиалайнер прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест". Об этом сообщает ТАСС с места событий.

По данным пресс-службы разработчика МС-21 – корпорации "Иркут" (входит в ОАК), борт оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке, а в хвостовой части установлено испытательное оборудование.

Фестиваль официально откроется во вторник. Как отмечает "Свободная пресса", кроме МС-21, в нем принимают участие Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35С.


Александр ИЛЬИН
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