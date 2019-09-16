Более десяти часов незваного гостя промариновали в Черном море

Американский корабль морских пехотинцев пожаловал в акваторию Черного моря, где, как выяснилось, ему не рады. В результате судно ВМС США USNS Yuma простояло более 10 часов в водах около Грузии.

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, уточняет Avia.pro. В сообщении говорится, что высокоскоростное плавсредство так и не смогло получить пропуск Тбилиси.

С какой целью заокеанские гости пытались войти в воды республики Закавказья, остается неизвестной. Вполне возможно, что хозяева отказали в приеме из-за загруженности порта Поти.