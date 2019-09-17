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Раскрыта роль Европы в войне между США и РФ

Раскрыта роль Европы в войне между Америкой и РФ
Фото: www.globallookpress.com
Старый Свет будет наблюдать за происходящим со стороны

Столкновение Вашингтона с Москвой оставит равнодушными больше половины европейцев. Таковы результаты соцопроса Европейского совета по международным отношениям. 

Случись война, от 53 до 85% жителей Старого Света предпочли бы отсидеться в сторонке, даже русофобы и проамериканцы поляки. Данная цифра настораживает, отмечает шведская газета Svenska Dagbladet.

Почти аналогичная ситуация наблюдается в вопросе о гипотетическом конфликте США и Китая. От 54 до 83% европейцев придерживаются позиции невмешательства. Нейтралитет по отношению к Белому дому издание называет очевидным, ссылаясь на репутацию Дональда Трампа. 

"Проблема, однако, заключается в том, – и Урсуле фон дер Ляйен (председателю Еврокомиссии) следовало бы над этим поразмыслить – что в случае если какой-нибудь из членов ЕС вступит в конфликт с Россией, то Европа будет зависеть от США в плане непосредственной военной поддержки или сдерживания", – констатирует автор материала. 

Впрочем, благодаря чехословацкому коммунисту и писателю Юлиусу Фучику давно известно, что бояться стоит равнодушных, с молчаливого согласия которых совершается все зло в мире.  

Ксения АНДРЕЕВА
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