Старый Свет будет наблюдать за происходящим со стороны

Столкновение Вашингтона с Москвой оставит равнодушными больше половины европейцев. Таковы результаты соцопроса Европейского совета по международным отношениям.

Случись война, от 53 до 85% жителей Старого Света предпочли бы отсидеться в сторонке, даже русофобы и проамериканцы поляки. Данная цифра настораживает, отмечает шведская газета Svenska Dagbladet.

Почти аналогичная ситуация наблюдается в вопросе о гипотетическом конфликте США и Китая. От 54 до 83% европейцев придерживаются позиции невмешательства. Нейтралитет по отношению к Белому дому издание называет очевидным, ссылаясь на репутацию Дональда Трампа.

"Проблема, однако, заключается в том, – и Урсуле фон дер Ляйен (председателю Еврокомиссии) следовало бы над этим поразмыслить – что в случае если какой-нибудь из членов ЕС вступит в конфликт с Россией, то Европа будет зависеть от США в плане непосредственной военной поддержки или сдерживания", – констатирует автор материала.



Впрочем, благодаря чехословацкому коммунисту и писателю Юлиусу Фучику давно известно, что бояться стоит равнодушных, с молчаливого согласия которых совершается все зло в мире.